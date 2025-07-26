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В Госдуме предложили цифровые паспорта для газовых баллонов

Автор инициативы Валерий Селезнев считает, что эти меры позволят сократить количество трагедий с человеческими жертвами и разрушениями.
Сергей Дьячкин 2025-07-26 07:07:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «Звезда»

Профильные министерства и ведомства должны подготовить цифровую платформу для учета газовых баллонов. Она будет отслеживать их количество, техническое состояние, фактическое местоположение, сроки эксплуатации и поверки. Об этом рассказал РИА Новости Валерий Селезнев, первый зампред комитета Госдумы по энергетике.

Депутат отметил, что для предотвращения чрезвычайных происшествий в жилых домах представители профильных министерств должны организовать учет и контроль оборота газовых баллонов. Это позволит оценить их количество, техническое состояние, фактическое местонахождение, сроки эксплуатации и поверки.

«Все это можно решить через создание соответствующей цифровой платформы и маркировки баллонов, позволяющее создать цифровой паспорт на каждую учитываемую единицу», - сказал Селезнев.

Предлагаемые меры, как считает Селезнев, позволят сократить количество трагедий с человеческими жертвами и разрушениями.

В пятницу Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж в десятиэтажном доме в Саратове. Причиной трагедии стал взрыв газа. Разбор завалов продолжается, сообщается о шести погибших, в числе которых есть ребенок.

По информации пресс-службы МЧС по региону, шестнадцать человек обратились к врачам за помощью. Судьба четырех человек остается неизвестной. Среди них ребенок. Прокуратура инициировала проверку по факту взрыва газа в доме. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 26 июля объявлено в Саратовской области днем траура. Аварийно-спасательные работы идут круглосуточно.

#МЧС #Государственная дума #безопасность #газовый баллон #цифровая платформа
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