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Самолет из Сочи в Екатеринбург незапланированно сел в Минводах

После проверки системы борт продолжил полет в штатном режиме, как сообщил владелец самолета - «Уральские авиалинии».
Сергей Дьячкин 2025-07-26 01:44:03
© Фото: Екатерина Лызлова, РИА новости

Самолет, принадлежащий авиакомпании «Уральские авиалинии» летевший по маршруту «Сочи - Екатеринбург» незапланированно сел в аэропорту Минеральных Вод. Причиной экстренной посадки стала проверка системы после индикации неполетной конфигурации. Так объяснили в пресс-службе авиакомпании.

Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются Южной транспортной прокуратурой.

«Во время выполнения рейса на борту Airbus A-320 появилась индикация неполетной конфигурации, которая не позволяла продолжать полет. Экипаж воздушного судна произвел посадку в ближайшем аэропорту Минеральных Вод для проверки системы. После проведения необходимых процедур борт продолжил полет в штатном режиме» - сообщает официальный Telegram-канал «Уральских авиалиний».

В январе этого года другой самолет «Уральских авиалиний», также следовавший в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейха. В тот раз инцидент произошел с бортом Airbus A-321.

#Самолет #Экстренная посадка #Уральские авиалинии #минеральные воды
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