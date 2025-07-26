Самолет из Сочи в Екатеринбург незапланированно сел в Минводах

Самолет, принадлежащий авиакомпании «Уральские авиалинии» летевший по маршруту «Сочи - Екатеринбург» незапланированно сел в аэропорту Минеральных Вод. Причиной экстренной посадки стала проверка системы после индикации неполетной конфигурации. Так объяснили в пресс-службе авиакомпании.

Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются Южной транспортной прокуратурой.

«Во время выполнения рейса на борту Airbus A-320 появилась индикация неполетной конфигурации, которая не позволяла продолжать полет. Экипаж воздушного судна произвел посадку в ближайшем аэропорту Минеральных Вод для проверки системы. После проведения необходимых процедур борт продолжил полет в штатном режиме» - сообщает официальный Telegram-канал «Уральских авиалиний».

В январе этого года другой самолет «Уральских авиалиний», также следовавший в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейха. В тот раз инцидент произошел с бортом Airbus A-321.