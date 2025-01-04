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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Египетское министерство гражданской авиации сообщило о возвращении российского самолета в аэропорт вылета вскоре после взлета.
Дарина Криц 2025-01-04 05:25:23
© Фото: civil_ministry, X.com

В Египте в аэропорту Шарм-эш-Шейха экстренную посадку совершил российский самолет. Уточняется, что это был борт Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», перевозивший 236 пассажиров. Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность.

Уточняется, что вскоре после взлета экипажу воздушного судна пришлось вернуться в аэропорт вылета. О произошедшем сообщило министерство гражданской авиации Египта.

«В международном аэропорту Шарм-эш-Шейха благополучно приземлился российский самолет после того, как его попросили вернуться из-за внезапной технической неисправности», - написала пресс-служба ведомства в социальной сети X.com.

Российский самолет держал курс на Екатеринбург. Детали о технической неисправности не приводятся.

#Египет #Аэропорт #российский самолет #Шарм-эш-Шейх #техническая неисправность
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