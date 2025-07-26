Политолог Марков: Трамп, Эрдоган и Зеленский готовят ловушку для России

Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп готовят ловушку для российского президента Владимира Путина. Об этом заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Турецкий лидер предложил президенту США провести саммит по Украине с участием Зеленского и Путина. Трамп поддержал эту идею.

Из этого следует, что Зеленский, Эрдоган и Трамп предлагают Путину саммит по перемирию на Украине, считает политолог. Марков отметил, что российский президент будет один против, что является политической ловушкой.

По его словам, Путину предлагают безусловное перемирие, которое выгодно Киеву, но не выгодно Москве.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский вряд ли могут встретиться до конца августа. По его словам, российско-украинская встреча на высшем уровне должна поставить окончательную точку в урегулировании. А для этого требуется длительная экспертная работа.