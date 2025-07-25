Песков: Путин и Зеленский вряд ли могут встретиться до конца августа

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского вряд ли может состояться в августе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что российско-украинская встреча на высшем уровне должна поставить окончательную точку в урегулировании.

До этого предстоит выработать на уровне экспертов необходимые договоренности для такой встречи, отметил представитель Кремля.

«Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли», - отметил Песков.

Он подчеркнул, что позиция России хорошо известна, и она изложена в российском проекте меморандума. Сейчас содержание меморандумов сторон диаметрально противоположно, и вряд ли позиции можно сблизить в одночасье, сказал пресс-секретарь. Он добавил, что для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа.

Ранее украинская делегация на переговорах в Стамбуле предложила провести саммит с участием Путина и Зеленского в августе.