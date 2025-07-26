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Reuters: из-за сбоя Starlink ВСУ отменили операции с беспилотниками

Зависимость ВСУ от спутниковой связи представляет собой «огромный риск», говорится в статье.
Владимир Рубанов 2025-07-26 13:15:03
© Фото: Philipp von Ditfurth dpa, Global Look Press

Из-за сбоя Starlink украинские военные отложили несколько операций с беспилотниками. Об этом сообщило агентство Reuters. Терминалы Starlink не работали два с половиной часа. Сбой произошел 24 июля и был устранен в ночь на 25-е.

Вооруженные силы Украины в значительной степени зависят от системы Starlink. Терминалы используются для обеспечения связи на поле боя. С 2022 года Киев получил более 50 тысяч таких устройств.

Потеря связи с интернетом для ВСУ практически исключает возможность ведения боевых действий. Starlink используется для коммуникации боевиков, навигации беспилотников и безэкипажных катеров.

Один из украинских собеседников агентства заявил, что расчет на облачные сервисы для управления подразделениями и передачи разведданных с поля боя с помощью беспилотников представляет собой «огромный риск». По его словам, нужно переходить на локальные системы связи, не зависящие от Интернета.

Вице-президент Starlink Майкл Николс назвал причиной отказа ключевых внутренних программных сервисов. Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что линия обороны ВСУ рухнет, если он отключит Starlink.  Но он обещал не лишать украинских военных доступа к системе.

#Украина #сша #связь #ВСУ #интернет #starlink #Сбой
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