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Политолог связал обвал экспорта зерна с Украины с «бунтом» в ЕС

По мнению Юрия Светова, здесь нет никакой политики, это чисто экономические соображения.
Гоар Хачатурян 2025-07-26 13:11:15
© Фото: Pogiba Alexandra, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Затраты ЕС на Украину достаточно высокие, наблюдается рецессия в экономиках Европы. Денег для сельхозпроизводителей нет, поэтому, вероятно, решение приостановить ввоз украинского зерна связано с тем, чтобы сократить расходы. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил политолог Юрий Светов.

«Затраты на Украину достаточно высокие, рецессия в экономиках Европы наблюдается, в той же самой Германии. Платить столько, сколько раньше они платили своим сельхозпроизводителям для компенсации, они не могут. <...> И поэтому, я думаю, было принято решение притормозить ввоз украинского зерна, чтобы сельхозпроизводители ЕС не бунтовали. Это чисто экономические соображения, там нет никакой политики», - считает он.

По словам политолога, у Европейского союза сейчас другие заботы - ожидаются большие затраты на собственные военные нужды. Исходя из экономических соображений, у ЕС просто поменялись приоритеты.

Исход может быть следующим: либо Украина соглашается на выдвинутые условия, либо против нее вводят пошлины, добавил Светов.

«И они дальше экономически будут так же действовать. Либо Украина соглашается на какие-то условия, на основе которых это ввозится, - либо получите пошлины», - заключил эксперт.

Напомним, в прошлом месяце Киев резко сократил экспорт кукурузы и ячменя. Евросоюз с 6 июня отменил действие решения о полной либерализации торговли с Украиной. Суть соглашения состояла в снятии всех пошлин и ограничений. Теперь Брюссель восстановил квоты на украинские товары.

#Украина #ЕС #евросоюз #наш эксклюзив #ячмень #пшеница #Зерно #кукуруза #экспорт
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