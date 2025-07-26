МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Отмена «торгового безвиза» с ЕС обвалила экспорт зерна с Украины

Поставки ячменя упали в 37 раз относительно июня 2024 года.
Владимир Рубанов 2025-07-26 08:29:12
© Фото: Pogiba Alexandra news.ru, Global Look Press

Украина резко сократила экспорт кукурузы и ячменя в июне 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства страны.

Отгрузка кукурузы составила 1,2 миллиона тонн. Это в 2,4 раза меньше, чем в июне 2024 года. Поставки ячменя упали до 2,2 тысячи тонн, что в 37 раз меньше относительно того же периода.

Поставки пшеницы снизились на 8%, составив 833,1 тысячи тонн. Совокупный экспорт зерна в июне 2025 года составил 2,07 миллиона тонн. Это в 1,9 раза меньше, чем в июне 2024 года. Показатель достиг минимума с сентября 2023-го.

Евросоюз с 6 июня прекратил действие решения о полной либерализации торговли с Украиной. Оно подразумевало отмену пошлин и ограничений. Теперь Брюссель восстановил квоты на украинские товары.

Согласно новому соглашению Украина сможет экспортировать в Евросоюз больше продукции, чем до начала военных действий, но меньше, чем во время «безвизовой торговли»

#в стране и мире #Украина #ЕС #евросоюз #Продовольствие #ячмень #пшеница #Зерно #кукуруза #экспорт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 