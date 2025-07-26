Политолог: сделка Трампа с ЕС может включать «правила игры» для Запада

Анонсированная президентом США Дональдом Трампом сделка с Евросоюзом может касаться не только экономических вопросов, а неких общих «правил игры» для стран Запада, в том числе во внешней политике. Об этом «Звезде» заявил политолог-международник Мовсес Газарян.

«С 20 января мы видим, что Соединенные Штаты находятся в состоянии раскола по отношению к своим западным партнерам. И вот этот раскол шаг за шагом западные лидеры стараются преодолевать. Ценность этой встречи как раз в преодолении этих противоречий. То есть речь идет не только о том, чтобы договориться по торговле, по тарифам и так далее, а как бы окончательно уяснить некие правила игры», - считает эксперт.

Мюнхенская конференция сделала публичными, возможно, только часть противоречий, которые есть между США и европейскими столицами, предполагает Газарян. По его словам, встреча в Шотландии проводится в любимом формате Трампа, то есть в гольф-клубе, и это приглашение к доверительному разговору. Уже на протяжении нескольких месяцев идут неформальные и непубличные консультации между представителями западных столиц и американской администрации о том, как двигаться дальше.

«Важность этой встречи состоит в том, что будут обсуждаться и важнейшие направления общезападной внешней политики. То есть это российское направление, по которому, видимо, все-таки достигнут консенсус. Это китайское направление, где европейцы и американцы уже действуют сообща. Не сказать, что очень эффективно, но тем не менее. И я предполагаю, что, возможно, еще и арктическое направление. Это то направление, где мы, то есть Россия и Китай, активны, а вот Вашингтон и западное сообщество там находятся в роли догоняющих», - сказал политолог.

Кроме того, примечательность данной встречи в Шотландии исходит еще из того, что фактически Стармер будет говорить не только от имени Великобритании, но и от имени ЕС. То есть это в целом шире контекст американо-европейских отношений.

«И второй немаловажный момент - мы все прекрасно понимаем, что с января 2025 года внутри стран ЕС между США и Европой есть перманентный, межфракционный кризис. Важность встречи в том, что в ее рамках предполагается попытка наведения мостов между двумя элитными группами. То есть европейскими либералами, которые ориентируются на демократов, и на американских правых», - добавил эксперт.

Президент США анонсировал переговоры с представителями Евросоюза о торговом соглашении. Ожидается, что Трамп проведет с 25 по 29 июля ряд неформальных встреч в Шотландии. Там у него запланированы переговоры с британским премьер-министром Киром Стармером и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.