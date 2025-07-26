Собянин: ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Два летевших на Москву беспилотника сбили средства противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие перехватили и уничтожили над российскими регионами 54 украинских дрона.

Росавиация утром в субботу вводила ограничения на прием и отправление самолетов в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Калуги (Грабцево). К настоящему времени они сняты.