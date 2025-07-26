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Собянин: ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Владимир Рубанов 2025-07-26 10:01:59
© Фото: Dmitry Grigoriev Argumenty i Fakty, Global Look Press

Два летевших на Москву беспилотника сбили средства противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие перехватили и уничтожили над российскими регионами 54 украинских дрона.

Росавиация утром в субботу вводила ограничения на прием и отправление самолетов в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Калуги (Грабцево). К настоящему времени они сняты.

#Москва #пво #бпла #Украина #беспилотники #Сергей Собянин
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