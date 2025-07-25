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При атаке БПЛА повреждены ж/д станция и жилые дома в Ростовской области

Также после падений обломков дронов загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Красносулинского района.
Дарья Ситникова 2025-07-25 08:14:00
© Фото: Илья Питалев РИА Новости

Минувшей ночью российские военные отразили атаку на города и районы, находящееся в Ростовской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Уточняется, что атака украинских дронов отразилась российскими военными в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах.

Из-за падений обломков БПЛА загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Красносулинского района. Пожары оперативно потушили.

Кроме этого, в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское выбило стекла взрывной волной. В результате на железнодорожной станции в Песчанокопском повреждено здание.

«По оперативной информации, никто из людей не пострадал», - заключил врио губернатора.

За всю ночь на 25 июля российские военнослужащие сбили 105 украинских беспилотников над регионами России и над Азовским морем. Известно, что над территорией Ростовской области обезврежено 23 украинских дрона.

#Ростовская область #дроны #атака #российские военные #повреждение #БПЛА ВСУ
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