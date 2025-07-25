Обломки БПЛА повредили вагон и обесточили вокзал в Тимашевске

Два человека пострадали при падении обломков украинского беспилотника в районе вокзала в Тимашевске Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, фрагменты БПЛА повредили вагон проходящего через город пассажирского поезда. Пострадавшие получили легкие ранения. Один отказался от госпитализации. Другого доставили в больницу и после первой помощи вернули на станцию. Состав продолжил движение.

При падении дрона вокзал Тимашевска остался без электричества, но потом энергоснабжение восстановили. Повреждений инфраструктуры и возгораний нет.

После ночной атаки беспилотников в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края повреждены частные дома. В них выбиты окна, пострадавших нет.

В течение ночи над российскими регионами сбили 105 украинских дронов. В том числе восемь - над территорией Краснодарского края.