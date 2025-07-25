На тайско-камбоджийской границе заметили украинские Т-84

На границе Таиланда с Камбоджей появились украинские танки Т-84 «Оплот». Об этом сообщает 360.ru, ссылаясь на издание Defence Blog.

Их заметили у Королевской армии Таиланда во время штурма камбоджийских позиций. Военные обозреватели подтвердили использование танков в приграничном районе.

Уточняется, что еще в 2011 году Королевская армия Таиланда приобрела 49 таких машин. Техника оставалась на вооружении, но в боевых действиях ее не использовали.

Напомним, вчера утром на границе Камбоджи и Таиланда произошло вооруженное столкновение. Тайские солдаты ударили по камбоджийским позициям и перекрыли доступ к храму Моан Том. После этого Вооруженные силы Камбоджи начали контрнаступление против тайских войск.

Посольство России в Бангкоке порекомендовало российским туристам отказаться от путешествий в приграничные районы с Камбоджей. На данный момент там опасно находиться из-за эскалации на границе двух стран.