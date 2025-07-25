Стала известна причина смерти Халка Хогана

Американский актер и рестлер Терри Джин Боллеа, более известный как Халк Хоган, умер от остановки сердца. Об этом сообщает Life со ссылкой на американский таблоид TMZ.

В материале приводится запись звонка в службу спасения, где упоминается этот диагноз.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия медики выполняли непрямой массаж сердца, транспортируя Хогана к машине скорой помощи.

Известно, что майор полиции города Клируотер штата Флорида сообщил, что смерть знаменитого рестлера наступила в 11:17 по местному времени.

По словам представителя правоохранительных органов, на теле Хогана отсутствовали признаки насилия и не было замечено подозрительных обстоятельств.

Напомним, что Халк Хоган скончался 24 июля в возрасте 71 года. Предварительной причиной смерти тогда врачи назвали остановку сердца.

Хоган начал свою карьеру в 1977 году. Популярность ему принесли кинокартины «Рокки 3», «Мистер Няня», «Команда «А», «Крутой Уокер», «Коммандо из пригорода», «Неистребимый шпион» и др.

Кроме того, за свою жизнь он 12 раз становился чемпионом мира - шесть раз в World Championship Wrestling и шесть раз в WWF.