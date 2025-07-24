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Умер актер и рестлер Халк Хоган

Халк Хоган известен ролями в фильмах «Рокки 3», «Мистер Няня», «Крутой Уокер», «Коммандо из пригорода», «Неистребимый шпион».
Екатерина Пономарева 2025-07-24 18:44:47
© Фото: Ron Sachs - CNP for NY Post, Global Look Press

Скончался американский актер и рестлер Халк Хоган, сообщает TMZ. Ему был 71 год.

Ранним утром в четверг врачи приехали в дом звезды американского рестлинга Халка Хогана и констатировали смерть. У актера остановилось сердце. 

Несколько недель назад жена Хогана, Скай, опровергла информацию о том, что Халк находится в коме, и сказала, что он восстанавливается после операции на шее. 

Халк Хоган начал свою карьеру в 1977 году. Фанаты любят его роли в кинематографических работах «Рокки 3», «Мистер Няня», «Команда «А», «Крутой Уокер», «Коммандо из пригорода», «Неистребимый шпион» и др.

За свою жизнь Халк 12 раз становился чемпионом мира - шесть раз в World Championship Wrestling и шесть раз в WWF. Многие годы Хоган оставался рекордсменом по длительности чемпионских титулов.

У Халка Хогана осталось двое детей - дочь Брук и сын Ник. 

#актер #рестлер #халг хоган
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