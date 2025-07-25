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Депутат Рады объяснил, почему Западу больше не нужен Зеленский

Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что своими действиями по ликвидации НАБУ и САП Владимир Зеленский настроил против себя и врагов, и союзников.
Ян Брацкий 2025-07-25 07:04:07
© Фото: PRESIDENT OF UKRAINE, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

На Украине сложилась уникальная ситуация, когда интересы многих групп сосредоточены вокруг персоны Владимира Зеленского. Таким мнением со «Звездой» поделился внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

С его слов, эти группы имеют общую цель - добиться устранения Зеленского от власти путем проведения выборов. Именно фигура Зеленского, считает парламентарий, сегодня стоит на стыке решения многих мировых проблем.

«У Запада разные интересы и взгляды на кризис на Украине. Но есть общее мнение, что Зеленский должен уйти, но уйти демократическим способом. Поэтому сейчас будут использовать разные методы, чтобы приблизиться к этой цели. Зеленский стал не просто ненужным, а опасным. Это проблема для Европы и США. Есть общая позиция провести на Украине смену власти и выборы», - считает Дмитрук.

Последней каплей в чаше терпения коллективного Запада стала демонстративная ликвидация основных антикоррупционных органов - Национального антикоррупционного бюро и Специализированной прокуратуры, считает депутат Рады.

«Антикоррупционные органы занялись расследованием преступлений Зеленского и его ближайшего круга против Украины и ее народа. Это стало известно самому Зеленскому, поэтому было принято решение срочно ликвидировать НАБУ и другие структуры. Сейчас они должны действовать исключительно по согласованию с властями. Вот и вся связь», - констатировал Дмитрук.

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал закон об ограничении прав Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на массовые протесты и требования украинцев не делать этого.

Сразу после принятия закона в украинских городах начались массовые акции протеста. Люди митингуют в Киеве, Ровно, Львове, Одессе, Полтаве и Тернополе. Недовольство и недоумение высказывают западные союзники киевского режима.

#Украина #Зеленский #Выборы #Запад #митинги #наш эксклюзив #НАБУ
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