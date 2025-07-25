Депутат Рады объяснил, почему Западу больше не нужен Зеленский

На Украине сложилась уникальная ситуация, когда интересы многих групп сосредоточены вокруг персоны Владимира Зеленского. Таким мнением со «Звездой» поделился внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

С его слов, эти группы имеют общую цель - добиться устранения Зеленского от власти путем проведения выборов. Именно фигура Зеленского, считает парламентарий, сегодня стоит на стыке решения многих мировых проблем.

«У Запада разные интересы и взгляды на кризис на Украине. Но есть общее мнение, что Зеленский должен уйти, но уйти демократическим способом. Поэтому сейчас будут использовать разные методы, чтобы приблизиться к этой цели. Зеленский стал не просто ненужным, а опасным. Это проблема для Европы и США. Есть общая позиция провести на Украине смену власти и выборы», - считает Дмитрук.

Последней каплей в чаше терпения коллективного Запада стала демонстративная ликвидация основных антикоррупционных органов - Национального антикоррупционного бюро и Специализированной прокуратуры, считает депутат Рады.

«Антикоррупционные органы занялись расследованием преступлений Зеленского и его ближайшего круга против Украины и ее народа. Это стало известно самому Зеленскому, поэтому было принято решение срочно ликвидировать НАБУ и другие структуры. Сейчас они должны действовать исключительно по согласованию с властями. Вот и вся связь», - констатировал Дмитрук.

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал закон об ограничении прав Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на массовые протесты и требования украинцев не делать этого.

Сразу после принятия закона в украинских городах начались массовые акции протеста. Люди митингуют в Киеве, Ровно, Львове, Одессе, Полтаве и Тернополе. Недовольство и недоумение высказывают западные союзники киевского режима.