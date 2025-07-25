Эксперт объяснил ошибки экономической политики ЕС в отношении Китая

Взаимодействие России и Китая не должно подвергаться влиянию третьих сторон, в том числе Евросоюза. Такое заявление сделали в МИД КНР на полях саммита ЕС-Китай, который прошел в Пекине. Изначально мероприятие планировали провести в Брюсселе. Перенесли по инициативе китайской стороны.

Программу юбилейного саммита сократили до одного дня вместо двух - опять же по просьбе китайской стороны. На встрече с Урсулой фон дер Ляйен Си Цзиньпин призвал к дальновидности, взаимному уважению, укреплению партнерства, принципам открытости и соблюдению международных правил. Европейская сторона, как сообщается, говорила о «перебалансировке» и «переломных» моментах в экономических отношениях.

Эксперт-китаист и журналист-международник Леонид Ковачич в эфире «Звезды» подвел итоги этого саммита. Встречу представителей ЕС и Китая он назвал церемониальной.

«По содержанию этот саммит был очень беден. Фон, на котором он проходил, крайне негативен. Я имею ввиду двусторонние отношения Китая и ЕС. На днях китайские компании были добавлены в 18-й пакет антироссийских санкций», - рассказал Ковачич.

Учитывая сложные отношения Брюсселя и Пекина, никакого совместного заявления по итогам встречи не последовало. Единственное, в чем стороны сошлись - совместная борьба с изменениями климата, уточнил эксперт. В остальном - непримиримость позиций.

«Стороны обменялись взаимными обвинениями. Представители ЕС намекали на торговый дисбаланс. Говорили о том, что нужно придерживаться правил торговли и обвиняли Китай в демпинге. Си Цзиньпин напротив, говорил о том, что мир меняется и что нужно учитывать тенденции к многополярности и учиться сосуществовать вместе», - добавил Ковачич.

По его мнению, внешняя политика объединенной Европы поставила ее в крайне непростое положение. На фоне обострения торговых отношений с США, власти которых не отказались от идеи введения тарифов и пошлин, Китай мог бы обеспечить все потребности ЕС. Вместе этого Брюссель ограничения в отношении китайских товаров, действуя в ущерб самому себе.

Ранее в Минкоммерции КНР заявили, что Пекин предпримет решительные меры в ответ на 18-й пакет антироссийских санкций ЕС, в который вошли китайские компании. Пекин настаивает на отмене санкций против китайских предприятий и финансовых учреждений и готов защищать законные права и интересы своих компаний, говорится в сообщении.