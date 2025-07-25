Spectator: протесты нанесли непоправимый ущерб имиджу Зеленского

Протесты, прогремевшие на Украине в ответ на законы Владимира Зеленского по ограничению независимости антикоррупционных органов страны, могут нанести необратимый ущерб его имиджу на Западе, пишет издание The Spectator.

Отмечается, что Зеленский, проявив излишнюю самоуверенность, ожидал, что украинцы не заметят принимаемых им мер, однако произошло обратное. В результате в Киеве приняли решение отступить и пообещать отменить закон - после каникул парламента.

«Но ущерб, нанесенный его имиджу на Украине и за рубежом, теперь, возможно, станет необратимым», - отмечается в материале.

Речь идет о законах Зеленского, которые отменяют независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Соответствующие решения вызвали протесты на Украине - люди вышли на улицы в 22 городах, а также недовольство на Западе. В Еврокомиссии потребовали от Зеленского объяснений, напомнив, что борьба с коррупцией - необходимое условие для членства в ЕС.

Ранее в Совфеде допустили, что украинцы протестуют в попытке свергнуть режим Зеленского.