Военный эксперт объяснил, зачем Зеленский просит у ЕС деньги на зарплаты ВСУ

Военный эксперт Борис Рожин поделился со «Звездой» мнением по поводу плана Зеленского просить Европу помочь с зарплатами ВСУ.

«Целью является повышение зарплат, повысить мотивацию, так как сейчас на Украине высокий уровень деморализации и отсутствуют добровольцы. Повышение зарплаты они рассматривают как способ привлечение солдат на фронт», - сообщил Борис Рожин.

По словам эксперта, Украина не может повысить зарплаты военным за свой счет, поэтому она вынуждена просить помощи у европейских стран. Ожидается, что официально просьбу о помощи президент Украины Зеленский озвучит на переговорах с представителями Евросоюза в ближайшее время.

Напомним, Владимир Зеленский планирует просить помощи у европейских стран с выплатами заработных плат для солдат ВСУ. Призывная компания Украины постепенно теряет поддержку.