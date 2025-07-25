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Военный эксперт объяснил, зачем Зеленский просит у ЕС деньги на зарплаты ВСУ

Зеленский хочет повысить зарплату военным ВСУ для привлечения добровольцев на фронт. Сейчас Украине не хватает ресурсов.
Екатерина Пономарева 2025-07-25 20:52:32
© Фото: Volodymyr Zelensky, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Военный эксперт Борис Рожин поделился со «Звездой» мнением по поводу плана Зеленского просить Европу помочь с зарплатами ВСУ.

«Целью является повышение зарплат, повысить мотивацию, так как сейчас на Украине высокий уровень деморализации и отсутствуют добровольцы. Повышение зарплаты они рассматривают как способ привлечение солдат на фронт», - сообщил Борис Рожин.

По словам эксперта, Украина не может повысить зарплаты военным за свой счет, поэтому она вынуждена просить помощи у европейских стран. Ожидается, что официально просьбу о помощи президент Украины Зеленский озвучит на переговорах с представителями Евросоюза в ближайшее время.

Напомним, Владимир Зеленский планирует просить помощи у европейских стран с выплатами заработных плат для солдат ВСУ. Призывная компания Украины постепенно теряет поддержку.

#Украина #Зеленский #ВСУ #наш эксклюзив #СВО
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