Зеленский планирует просить Европу помочь выплатить зарплаты для ВСУ

Владимир Зеленский намерен обратиться к европейским союзникам с просьбой о финансовой поддержке для выплаты зарплат украинским военнослужащим, сообщает Bloomberg.

По его словам, ранее европейские страны соглашались помогать только поставками оружия, но не участвовали в финансировании выплат солдатам.

«Наши военнослужащие сами могут быть оружием, которое защищает всех», - заявил Зеленский.

По данным агентства, такой шаг Зеленского направлен на то, чтобы облегчить проблему нехватки новобранцев. Призывная кампания в стране постепенно теряет поддержку, так как общество устало от затянувшегося конфликта, который длится уже четвертый год.

Ожидается, что Зеленский официально озвучит просьбу на предстоящих переговорах с представителями Евросоюза.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа, заявил, что за 30 дней провести такую сложную подготовительную работу вряд ли получится.

Он подчеркнул, что встреча на высшем уровне должна закрепить уже готовые договоренности, выработанные экспертами, однако позиции сторон по ключевым меморандумам остаются диаметрально противоположными и сблизить их за столь короткое время практически невозможно.