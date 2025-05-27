Европейцы долго ждали результатов переговоров в Стамбуле и потом решили запросить заседание Совбеза ООН по Украине. На нем они будут говорить об атаках ракетами и беспилотниками и замалчивать те удары, которые наносит киевский режим по России. Об этом сообщил в эфире «Звезды» первый заместитель постпреда нашей страны при организации Дмитрий Полянский.

«Это часть саботажа европейскими странами усилий по достижению мира на Украине, которые предпринимают Россия, США, Турция и ряд других стран. И чтобы не дать этому свершиться, мы запросили заседание. Там будет совершенно другой нарратив. Мы подробно расскажем обо всех действиях европейских спонсоров киевского режима, которые направлены на срыв мирного урегулирования», - рассказал представитель России.

Москва намерена показать, насколько двулично европейцы подходят к поискам установления мира на Украине. Сейчас их задача - склонить Трампа на сторону Европы и Украины и доказать ему, что Россия не хочет мира, хотя на самом деле все факты говорят об обратном, сказал Полянский.

«Владимиру Зеленскому сейчас выгодно любое движение, которое позволит затянуть войну. Потому что только в условиях войны он может сохранить свою личную власть. Ему абсолютно наплевать на Украину, на украинцев. Поэтому он пытается стимулировать любые инициативы, которые могли бы сорвать мирный процесс», - заявил первый заместитель постпреда России при ООН.

Во вторник Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за действий европейских стран, угрожающих глобальному миру. Ожидается, что его назначат на 30 мая.