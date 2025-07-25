МАК назвал причину крушения самолета SSJ-100 в 2024 году под Коломной

Межгосударственный авиационный комитет провел расследование и выявил окончательную причину крушения самолета в июле 2024 года в Подмосковье. Во время техобслуживания датчики углов атаки левого и правого бортов SSJ перепутали. Они показывали неверные данные.

Расследование авиационного происшествия проводили с единственной целью - предотвратить крушения самолетов в будущем. Установить виновного или ответственного в катастрофе не являлось целью исследования, подчеркнули в МАК.

Самолет авиакомпании «Газпром авиа» летел с завода после ремонта и разбился в районе деревни Апраксино Коломенского района Московской области. В результате падения погибли все три члена экипажа.

Напомним, в предварительном отчете МАК командир воздушного судна говорил о неисправности датчиков. В документе также указаны все повреждения самолета, история полета, метеорологические данные в районе места крушения и сведения о летном экипаже.