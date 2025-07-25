МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МАК назвал причину крушения самолета SSJ-100 в 2024 году под Коломной

У расследования МАК не было цели найти виновного в происшествии. Планировалось предотвратить падения самолетов в будущем.
Екатерина Пономарева 2025-07-25 18:13:58
© Фото: Arnulf Hettrich, via www.imago-im, Global Look Press

Межгосударственный авиационный комитет провел расследование и выявил окончательную причину крушения самолета в июле 2024 года в Подмосковье. Во время техобслуживания датчики углов атаки левого и правого бортов SSJ перепутали. Они показывали неверные данные.

Расследование авиационного происшествия проводили с единственной целью - предотвратить крушения самолетов в будущем. Установить виновного или ответственного в катастрофе не являлось целью исследования, подчеркнули в МАК.

Самолет авиакомпании «Газпром авиа» летел с завода после ремонта и разбился в районе деревни Апраксино Коломенского района Московской области. В результате падения погибли все три члена экипажа.

Напомним, в предварительном отчете МАК командир воздушного судна говорил о неисправности датчиков. В документе также указаны все повреждения самолета, история полета, метеорологические данные в районе места крушения и сведения о летном экипаже.

#в стране и мире #авиакатастрофа #SSJ100
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 