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В РФС прокомментировали поведение украинцев на матче с Сербией в Люблине

Футболисты украинского клуба отказались пожать соперникам руки перед матчем, а их фанаты с трибун кричали «Убей серба!».
Лиза Губина 2025-07-25 16:35:05
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

На футбольном матче между командами Сербии и Украины присутствовали представители УЕФА, если они зафиксировали в протоколе оскорбительное поведение украинцев, то футболисты понесут наказание, сообщил в разговоре со «Звездой» почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Тем самым он прокомментировал действия украинской команды «Александрия», члены которой отказались пожимать руки соперникам, а фанаты скандировали оскорбительные кричалки, включая «Убей серба!».

«Для этого есть специальный орган - УЕФА. Это официальный матч, на матче была делегация УЕФА», - пояснил Колосков.

Разбирательство организуют, если делегат отметил в документе то, как вели себя украинцы. В ином же случае этот случай пройдет без внимания.

Напомним, встреча сербов и украинцев завершилась в польском Люблине победой белградского «Партизана», следующая игра состоится 31 июля в Белграде. Форвард сербской команды Андрей Костич позже обратился к тренеру украинского клуба, отметив, что тот «называл их врагами и проиграл войну».

#Спорт #Сербия #Футбол #Украина #наш эксклюзив #фанаты
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