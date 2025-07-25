Футболист белградского «Партизана» ответил Украине постом с песней «Катюша»

Футболист сербского клуба Андрей Костич опубликовал пост в соцсетях c песней «Катюша». Так игрок белградского «Партизана» ответил украинцам на их оскорбления во время игры в польском Люблине.

Матч с украинской «Александрией» завершился победой Сербии со счетом 2:0. Встреча проходила на нейтральном поле. Перед матчем футболисты команды «Александрия» вышли завернутые во флаги Украины и не пожали руки игрокам из клуба соперников.

Андрей Костич в социальной сети опубликовал две фотографии. Первый пост с изображением тренера украинской команды Кирилла Нестеренко.

«Я просто хочу передать привет тренеру "Александрии" и сказать ему, что мы еще увидимся на нашем стадионе. Мы с вами не закончили», - подписал пост Костич.

Также форвард выложил фото с футболистами из своей команды под легендарную советскую песню «Катюша».

«Тренер "Александрии" сказал, что мы враги, и проиграл войну», - написал сербский спортсмен.

Во время матча украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки, включая «Убей серба!». Это был первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против украинской «Александрии». Следующая встреча состоится 31 июля в Белграде.