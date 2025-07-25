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Патрушев сообщил о нарастающих угрозах на море со стороны НАТО

С начала 2025 года Североатлантический альянс значительно увеличил флотилию в Балтийском море.
Ян Брацкий 2025-07-25 03:36:33
© Фото: Johan Nilsson TT Keystone Press Agency Global Look Press

НАТО создает все больше значимых военных угроз для России на море. Таким мнением поделился помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Речь идет о весьма значимых рисках», - подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

В начале этого года Североатлантический альянс значительно увеличил флотилию своих кораблей в Балтийском море. Все чаще их команды предпринимают попытки досмотреть российские корабли в международных водах. Также расширилась практика по совершению терактов и диверсий, сообщил ранее Патрушев.

О том, что НАТО стремится ограничить свободу судоходства на Балтике ранее говорил посол России в Норвегии Николай Корчунов. По мнению дипломата, политика альянса грозит эскалацией ситуации.

Между тем, для России силы и средства Балтийского флота остаются важным фактором обеспечения свободы судоходства как в интересах Москвы, так и третьих стран.

#Россия #в стране и мире #НАТО #эскалация #Патрушев #море
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