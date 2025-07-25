Патрушев сообщил о нарастающих угрозах на море со стороны НАТО

НАТО создает все больше значимых военных угроз для России на море. Таким мнением поделился помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Речь идет о весьма значимых рисках», - подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

В начале этого года Североатлантический альянс значительно увеличил флотилию своих кораблей в Балтийском море. Все чаще их команды предпринимают попытки досмотреть российские корабли в международных водах. Также расширилась практика по совершению терактов и диверсий, сообщил ранее Патрушев.

О том, что НАТО стремится ограничить свободу судоходства на Балтике ранее говорил посол России в Норвегии Николай Корчунов. По мнению дипломата, политика альянса грозит эскалацией ситуации.

Между тем, для России силы и средства Балтийского флота остаются важным фактором обеспечения свободы судоходства как в интересах Москвы, так и третьих стран.