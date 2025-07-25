МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Освобожденный после обмена украинец рассказал, почему помогал ВС РФ

Андрей Козьмин хотел покинуть Украину, но был призван в ВСУ, после чего решил помогать российской армии.
2025-07-25 14:48:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Андрей Козьмин, который во время службы в Вооруженных силах Украины передавал данные российской армии, попал в Россию после обмена пленными. Его освободили в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле.

Козьмин рассказал, что давно хотел уехать с Украины, однако оказался призван в ВСУ. После этого он решил помогать российским военнослужащим, но был раскрыт, задержан и провел два года в тюрьме, ожидая обмена.

«Я не видел другого выхода, уже готов был и умереть, и на все что угодно. Но решил напоследок помочь своим», - сказал Козьмин корреспонденту «Звезды».

По его словам, среди солдат ВСУ все меньше тех, кто искренне поддерживает власти Украины, но открыто выражать симпатии к России они опасаются.

Сегодня Козьмин вместе с другими обмененными россиянами и украинцами встретился с уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой. На Украине их преследовали за пророссийскую позицию.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с признаниями другого пленного, который рассказал, что украинцы аплодируют российским ударам по ТЦК.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #наш эксклюзив #обмен #пленный
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 