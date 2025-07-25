Андрей Козьмин, который во время службы в Вооруженных силах Украины передавал данные российской армии, попал в Россию после обмена пленными. Его освободили в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле.

Козьмин рассказал, что давно хотел уехать с Украины, однако оказался призван в ВСУ. После этого он решил помогать российским военнослужащим, но был раскрыт, задержан и провел два года в тюрьме, ожидая обмена.

«Я не видел другого выхода, уже готов был и умереть, и на все что угодно. Но решил напоследок помочь своим», - сказал Козьмин корреспонденту «Звезды».

По его словам, среди солдат ВСУ все меньше тех, кто искренне поддерживает власти Украины, но открыто выражать симпатии к России они опасаются.

Сегодня Козьмин вместе с другими обмененными россиянами и украинцами встретился с уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой. На Украине их преследовали за пророссийскую позицию.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с признаниями другого пленного, который рассказал, что украинцы аплодируют российским ударам по ТЦК.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.