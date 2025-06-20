Путин ожидает инфляцию в 7% по итогам года

ЦБ и правительство предпринимают необходимые усилия для сдерживания инфляции в России, в том числе это касается ключевой ставки - простых решений здесь нет, заявил Владимир Путин на пленарной сессии на ПМЭФ-2025. Президент надеется, что уровень инфляции по итогам года составит 7%.

Высокая инфляция держится на фоне роста промышленности - на 7% в прошлом году. Инфляция стала платой за достаточно резкий для России рост, подчеркнул Путин.

«Банк России считает, что где-то по году мы выходим уже на 7-8%. Я думаю, что это будет 7%», - считает Путин.

Как отметил президент, в целом России удается справляться с проблемой. Меры, которые предпринимаются финансовыми властями России, дают положительный результат.

Напомним, ранее президент отмечал, что ситуация с инфляцией меняется в лучшую сторону.