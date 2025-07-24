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В РСТ дали советы туристам в Таиланде на фоне конфликта с Камбоджей

Россиянам рекомендуют скачать местное приложение и регулярно следить за информацией в Telegram-канале Генерального консульства в Таиланде.
Екатерина Пономарева 2025-07-24 17:15:38
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов сообщил «Звезде» о том, что в российском туризме не наблюдается отмены туров в Таиланд или Камбоджу. Ситуация остается под контролем, все курортные зоны находятся в безопасности.

Российский союз туриндустрии советует путешественникам из России регулярно проверять сообщения на сайте МИД РФ и в Telegram-канале Генерального консульства в Таиланде. Также рекомендуется установить местное приложение для оповещений о чрезвычайных ситуациях.

«Россиянам лучше воздержаться от посещения районов у границы с Камбоджей, а также от поездок в приграничные провинции. Особенно в Сурин, Бурирам, Сисакет, где объявлена сейчас властями Таиланда эвакуация», - сообщает эксперт.

Эти районы не являются популярными туристическими, они находятся как минимум в 700 километрах от Паттайи, Бангкока и южных курортов Таиланда - Самуи, Краби и других регионов.

Напомним, сегодня утром на границе Таиланда и Камбоджи началась перестрелка. Погибли 12 человек. Таиланд закрывает границу с Камбоджей из-за обострения вооруженного конфликта.

#туризм #наш эксклюзив #Таиланд #камбоджа
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