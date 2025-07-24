МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пассажирка Ан-24 рассказала, что на борту самолета были странные испарения

Девушка также вспомнила, что странности начались еще до полета.
Гоар Хачатурян 2025-07-24 17:38:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во время посадки в Благовещенске на борту самолета Ан-24 начал дымиться багажный отсек, а из иллюминатора были видны «какие-то расхождения» запчастей. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала Валерия Бадилина - пассажирка, которая летела на рухнувшем сегодня утром самолете.

Валерия летела с подругой на Ан-24, их остановка была в Благовещенске. Девушки избежали крушения, но во время полета и на посадке заметили странные явления, насторожившие их уже тогда.

По словам Валерии, когда самолет приземлялся, на борту появился пар, а само судно выглядело «пошарпанным». Кроме того, пассажирка изначально должна была лететь другой авиакомпанией, но об изменениях узнала уже постфактум.

«Начнем с того, что он (самолет. - Прим. ред.) выглядел отвратительно, мы просто вышли из автобуса и сказали, как же нам страшно на нем лететь... Далее, когда мы начали снижаться, со всех сторон пошел пар. И когда мы летели, я смотрела в иллюминатор и вижу, что там идет какое-то расхождение - где-то не хватает как будто болтов, он выглядит каким-то грязным, пошарпанным», - сказала она.

Девушка добавила, что после остановки в Благовещенске рейс вылетел до Тынды с двухчасовой задержкой.

Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня утром. На борту Ан-24, летевшем по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, было 48 человек. Все пассажиры погибли. Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил в регионе трехдневный траур.

#Самолет #Амурская область #крушение #авиакатастрофа #ан-24 #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 