Пассажирка Ан-24 рассказала, что на борту самолета были странные испарения

Во время посадки в Благовещенске на борту самолета Ан-24 начал дымиться багажный отсек, а из иллюминатора были видны «какие-то расхождения» запчастей. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала Валерия Бадилина - пассажирка, которая летела на рухнувшем сегодня утром самолете.

Валерия летела с подругой на Ан-24, их остановка была в Благовещенске. Девушки избежали крушения, но во время полета и на посадке заметили странные явления, насторожившие их уже тогда.

По словам Валерии, когда самолет приземлялся, на борту появился пар, а само судно выглядело «пошарпанным». Кроме того, пассажирка изначально должна была лететь другой авиакомпанией, но об изменениях узнала уже постфактум.

«Начнем с того, что он (самолет. - Прим. ред.) выглядел отвратительно, мы просто вышли из автобуса и сказали, как же нам страшно на нем лететь... Далее, когда мы начали снижаться, со всех сторон пошел пар. И когда мы летели, я смотрела в иллюминатор и вижу, что там идет какое-то расхождение - где-то не хватает как будто болтов, он выглядит каким-то грязным, пошарпанным», - сказала она.

Девушка добавила, что после остановки в Благовещенске рейс вылетел до Тынды с двухчасовой задержкой.

Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня утром. На борту Ан-24, летевшем по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, было 48 человек. Все пассажиры погибли. Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил в регионе трехдневный траур.