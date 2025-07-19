Белоусов проверил развитие одного из военных городков Заполярья

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры в одном из гарнизонов в Мурманской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Глава российского военного ведомства обратил особое внимание на необходимость создания условий для военнослужащих, которые проходят службу в условиях Крайнего Севера.

Представители командования гарнизона доложили главе МО РФ о состоянии существующих фондов и перспективах развития военного городка.

Министр обороны РФ осмотрел многопрофильный центр, который был реконструирован в прошлом году для медицинского обеспечения российских военных и членов их семей. Медицинское учреждение оснащено новейшим оборудованием. На его базе широко применяется телемедицина, которая в случае необходимости позволяет медикам оперативно получать профессиональные консультации ведущих специалистов федеральных медцентров.

Андрей Белоусов отметил, что приоритетной задачей является создание необходимых условий для лечения и восстановления здоровья бойцов российских вооруженных сил.

Кроме того, главе Минобороны России доложили о создании в гарнизоне центра военно-социальной работы на базе семейного пространства «Сопки. Семья». Специалисты этого учреждения оказывают индивидуальную помощь военнослужащим в своевременном предоставлении положенных мер поддержки и решении различных социальных вопросов.

В этом центре предусмотрена возможность трудоустройства для бойцов, которые получили тяжелые ранения, но захотели продолжить службу. Белоусов также поручил проработать вопрос по введению для них штатных воинских должностей.

Андрей Белоусов также осмотрел незавершенные объекты строительства, в том числе жилой дом, общежитие и детский сад на 150 мест, возведение которых ранее было остановлено.

Министр обороны РФ поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с недостроенными объектами и указал на необходимость тщательного контроля за ходом возведения социальных объектов.

В завершении работы глава российского военного ведомства вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

Ранее глава Минобороны России поздравил военнослужащих, освобождавших населенный пункт Каменское. Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.