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Путин установил срок подготовки предложений по проектам ВСМ

Вице-премьер Савельев подтвердил, что поручение принято к исполнению.
Дима Иванов 2025-07-02 20:44:14
© Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал задание подготовить к концу марта 2026 года предложения, касающиеся сроков и параметров проектов строительства высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России.

В ходе видеоконференции с членами правительства вице-премьер Виталий Савельев доложил о ходе реализации проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург и поделился планами по созданию других высокоскоростных линий, включая маршруты из Москвы в Екатеринбург и Минск.

Он заверил, что детальные предложения по новым проектам ВСМ могут быть представлены к весне 2026 года.

Путин подчеркнул, что ожидает от правительства конкретных предложений по срокам и характеристикам каждого проекта ВСМ не позднее конца марта 2026 года. Савельев подтвердил, что поручение принято к исполнению.

В январе Путин поручил профинансировать строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург

#в стране и мире #Путин #транспорт #Виталий Савельев #всм москва-петербург
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