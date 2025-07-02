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Путин пошутил о скором наступлении зимы

Так российский президент прокомментировал похолодание в июне.
Анастасия Бобылева 2025-07-02 22:52:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что с нынешней погодой зима может наступить очень скоро. Об этом он сказал на совещании с кабинетом министров.

«Вот сейчас говорили про зиму. Она у нас вроде как не скоро - но, судя по погоде, может и быстро наступить», - отметил он.

Президент также подчеркнул, что сейчас подходящее время, чтобы задуматься о северном завозе - доставке необходимых продуктов, лекарств и топлива в регионы, которые зимой оказываются отрезаны от большой земли. Владимир Путин призвал отслеживать все вопросы, связанные с финансированием, и держать руку на пульсе, чтобы «не пропустить ни одного дня».

Ранее на совещании кабмина Путин установил срок подготовки предложений по проектам высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России. Он подчеркнул, что правительство должно представить конкретные предложения не позднее конца марта 2026 года.

#в стране и мире #Погода #Владимир Путин #зима #кабмин
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