Украина выплатила 770 млн долларов авансом за оружие, которое не было поставлено, пишет в своем расследовании британская Financial Times. Некоторые иностранные оружейные компании обвиняют украинских чиновников в коррупции.

Издание опирается на утечку украинских правительственных документов и интервью с чиновниками, торговцами оружием и детективами.

По его данным, украинские власти и правоохранительные органы расследуют десятки неудачных контрактов на поставку оружия. Некоторых бывших чиновников уволили и обвинили в коррупции.

В 2022 году произошел резкий рост спроса на оружие. Попытки закупать вооружения через третьих лиц обернулись для Киева потерей сотен миллионов долларов за три года. Эти сделки помогли Киеву получить боеприпасы, но также привели к коррупции и были неэффективными.

Большое количество посредников привело к росту цен. Иногда Киев по завышенным ценам получал непригодное оружие. Случалось, что Украина платила крупный задаток малоизвестным компаниям, которые до сих пор не поставили заказанные вооружения.

Некоторые иностранные оружейные компании обвиняют украинские власти в коррупции и внутреннем раздоре, что привело к пропаже миллионов долларов. Документы указывают на сговор высокопоставленных украинских силовиков с иностранными посредниками для хищения госсредств через контракты.

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция больше не может поставлять оружие Украине, потому что уже отдала все, что могла.