Путин поручил профинансировать строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин поручил профинансировать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Информация появилась в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.

«Обеспечить принятие решений, необходимых для реализации проекта по строительству ВСМ... в том числе в части, касающейся предоставления мер государственной поддержки российским производителям...и финансирования данного проекта», - говорится в распоряжении.

Уточняется, что ответственным за выполнение поручение назначили в том числе премьер-министра России Михаила Мишустина.

Напомним, что строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург началось 20 июля 2024 года. Ожидается, что новая высокоскоростная магистраль позволит сократить минимальное время в пути от столицы до Санкт-Петербурга до 2 часов 15 минут.