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Путину предложили распространить квоту на образование на вдов погибших бойцов

С этой инициативой выступила статс-секретарь – замминистра обороны Анна Цивилева.
Дима Иванов 2025-07-02 20:19:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

У вдов российских военнослужащих есть запрос на получение образования. Сегодня предусмотрены льготы по получению образования только для участников СВО и их детей. Замминистра обороны РФ Анна Цивилева предложила распространить эту меру поддержки и на погибших участников СВО.

Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством поручил проработать меры поддержки вдов военнослужащих, которые хотят получить образование.

«Мы же говорим, допустим, о поддержке молодых семей студентов, когда у них дети появляются. И вообще по целому ряду позиций помогаем людям, которые получают образование. Ну а здесь особый случай», - сказал Путин.

Президент не сомневается, что женщины получат все положенные выплаты, но попросил внимательно посмотреть, как обеспечить процесс их обучения.

Ранее Анна Цивилева предложила предоставить вдовам ветеранов СВО право на поступление в вузы по отдельной квоте, а также предложила расширить программу помощи военнослужащим, получившим инвалидность.

#образование #Владимир Путин #Анна Цивилева #помощь ветеранам СВО
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