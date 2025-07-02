Цивилева предложила расширить программу помощи инвалидам СВО

Статс-секретарь - замминистра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева предложила расширить программу помощи военнослужащим, получившим инвалидность в ходе СВО. По ее мнению, программа должна помогать не только уволенным, но и проходящим службу бойцам.

Она напомнила, что сейчас фонд помогает ветеранам, получившим инвалидность и уволенным с военной службы. Им помогают с реабилитацией, выдают доплату по электронному сертификату, выдают автомобили с ручным управлением и протезы. Также фонд адаптирует дома героев спецоперации под индивидуальные нужды.

«Я предлагаю распространить данные полномочия фонда "Защитники Отечества" на действующих военнослужащих МО и всех других силовых структур - участников СВО, имеющих статус ветерана боевых действий, которые получили инвалидность», - заявила Цивилева.

Также Анна Цивилева предложила предоставить вдовам ветеранов СВО право на поступление в вузы по отдельной квоте. Она сообщила об этом в ходе заседания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.