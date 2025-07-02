В ООН выразили обеспокоенность запретом русского языка в школах Латвии

В ООН выразили обеспокоенность в связи с запретом русского языка в школах и СМИ Латвии. У латвийской делегации потребовали объяснений.

«Эксперт попросила делегацию рассказать, как государство обосновывает запрет русского языка в государственных программах как необходимую и соразмерную меру с точки зрения языковых прав меньшинств», - говорится в отчете комитета ООН по правам человека.

Латвийская делегация отметила, что закон не запрещает вещание на русском языке, а только предписывает дублирование на латышский язык англо- и русскоязычных радиостанций и телеканалов. На данным момент в стране остается по меньшей мере 82 теле- и радиопрограмм на русском, также на этом языке печатается четверть самой читаемой прессы.

В ООН обратили внимание и на жалобы русскоговорящих о том, что после 2022 года в Латвии к ним стали относиться более враждебно. Помимо этого, члены Комитета по правам человека отметили другие факты дискриминации, такие как запрет русского как второго языка в дошкольных и школьных учреждениях, установление латышского как единственного языка обучения для школьников. Помимо этого, внимание ООН привлекло одобрение Конституционным судом закона об иммиграции, согласно которому россияне не смогут продлить вид на жительство, если не сдадут экзамен по латышскому языку.

«Комитет обеспокоен тем, что этот закон может создать серьезную угрозу безопасности для давних жителей и в конечном итоге привести к выселениям», - считают в организации.

На это представители Латвии заявили, что русский все еще широко распространен в стране и что власти считают важным утвердить статус латышского как государственного языка.

Ранее Рига заявила, что перестает признавать российские загранпаспорта, сделанные на пять лет. С 15 июля в страну смогут попасть только граждане РФ с 10-летним биометрическим загранником. В Литве аналогичные требования вступили в силу с 1 июня.