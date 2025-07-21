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Движение приостановлено на участке Калужско-Рижской линии метро

Нет движения от станции «Октябрьская» до станции «Беляево».
Владимир Рубанов 2025-07-21 09:42:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Екатерина Аверьянова, Анна Полякова, ТРК «Звезда»

На южном участке Калужско-Рижской линии московского метро увеличены интервалы движения поездов, сообщили в Департаменте транспорта Москвы. Поезда ходят реже для проверки инфраструктуры, говорится в сообщении.

Нет движения от станции «Октябрьская» до станции «Беляево». В обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами.

Пассажиры сообщают, что на станциях скопилось большое количество людей. Их просят пересесть на наземный транспорт.

Ранее сообщалось, что в работе транспорта в столице могут быть корректировки из-за сильного дождя.

#Москва #метро #транспорт #пассажиры #движение #Сбой
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