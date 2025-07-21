Движение приостановлено на участке Калужско-Рижской линии метро

На южном участке Калужско-Рижской линии московского метро увеличены интервалы движения поездов, сообщили в Департаменте транспорта Москвы. Поезда ходят реже для проверки инфраструктуры, говорится в сообщении.

Нет движения от станции «Октябрьская» до станции «Беляево». В обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами.

Пассажиры сообщают, что на станциях скопилось большое количество людей. Их просят пересесть на наземный транспорт.

Ранее сообщалось, что в работе транспорта в столице могут быть корректировки из-за сильного дождя.