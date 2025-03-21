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Эстония с 31 марта перестанет признавать паспорта РФ без биометрии

В Эстонии считают, что загранпаспорта из РФ не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и представляют риски безопасности.
Виктория Бокий 2025-03-21 09:15:54
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Эстония с 31 марта 2025 года прекратит признавать небиометрические российские паспорта. Об этом сообщил эстонский МИД.

По данным ведомства, загранпаспорта без биометрии, выдаваемые в России, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и представляют риски безопасности.

«Небиометрические заграничные паспорта не содержат электронного носителя информации, поэтому нет возможности сопоставить персональные данные владельца паспорта с данными, записанными на чипе», - говорится в сообщении.

На сайте МИД Эстонии говорится, что тем владельцам российского небиометрического загранпаспорта, кто имеет право на жительство в Эстонии и странах ЕС, нужно до 30 сентября 2025 года подать заявление на получение биометрического паспорта.

На данный момент Дания и Чехия условно признают или вовсе не признают российские небиометрические паспорта.

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