В пробке у Крымского моста скопились около 1 000 машин

В пробке у Крымского моста со стороны Тамани скопились около 1000 машин. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

«По предварительным данным, на участке протяженностью несколько километров скопилось около 1000 автомобилей. Со стороны Крымского полуострова движение также затруднено — в пробке находится порядка 100 машин. Среднее время ожидания на данный момент составляет от 2 до 3 часов», - говорится в сообщении.

По информации организации, затор начал образовываться около трех часов ночи, а к 9:00 утра в нем уже находились порядка 800 автомобилей.

РСТ рекомендует выбирать альтернативные маршруты в связи со сложившейся ситуацией.

Неделю назад, 13 июля в очереди на въезд на полуостров скопились 1055 автомобилей.