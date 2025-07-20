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В пробке у Крымского моста скопились около 1 000 машин

Затор начал формироваться еще ночью.
Константин Денисов 2025-07-20 15:16:58
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

В пробке у Крымского моста со стороны Тамани скопились около 1000 машин. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

«По предварительным данным, на участке протяженностью несколько километров скопилось около 1000 автомобилей. Со стороны Крымского полуострова движение также затруднено — в пробке находится порядка 100 машин. Среднее время ожидания на данный момент составляет от 2 до 3 часов», - говорится в сообщении.

По информации организации, затор начал образовываться около трех часов ночи, а к 9:00 утра в нем уже находились порядка 800 автомобилей.

РСТ рекомендует выбирать альтернативные маршруты в связи со сложившейся ситуацией.

Неделю назад, 13 июля в очереди на въезд на полуостров скопились 1055 автомобилей.

#в стране и мире #Крым #Крымский мост #РСТ #Пробки
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