Над Московским регионом за ночь сбили 23 украинских дрона

В минувшую ночь, в период с 23.20 до 07.00 по московскому времени, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что над территорией Московского региона поразили 23 вражеских дрона, 15 из них летели на Москву. Кроме этого, над Курской областью перехватили 14 БПЛА, а над Ростовской - 12.

По 10 дронов сбили над Брянской и Калужской областями, а четыре - над Тульской. Над территорией Липецкой области также перехватили один вражеский дрон.

В ночь на 20 июля средства ПВО уничтожили 93 украинских дрона над территорией России. Наибольшее число БПЛА перехватили над Брянской областью - 38.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.