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ВС РФ за ночь сбили над Россией 93 украинских дрона

Дежурные средства ПВО сработали, в том числе, в Брянской, Калужской и Тульской областях.
2025-07-20 07:32:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие минувшей ночью сбили над территорией РФ 93 дрона украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 19 июля до 7:00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что над Брянской областью сбили 38 БПЛА и 19 над территорией Московского региона, 16 из которых летевших в сторону Москвы. Еще 11 дронов уничтожили Калужской области, восемь - в Тульской, по пять - в Орловской и Нижегородской областях. Кроме того, сообщается об уничтожении трех беспилотников над акваторией Черного моря, два БПЛА уничтожили над территорией Курской области и по одному дрону – над территориями Белгородской и Рязанской областей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, вечером, 19 июля ВС РФ сбили 40 украинских беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
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