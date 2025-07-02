В Ярославском высшем военном училище ПВО прошел выпуск офицеров

Торжественный выпуск молодых офицеров прошел в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Л.А. Говорова. На мероприятии побывал наш корреспондент Александр Бирюков, который рассказал, как будущие защитники неба России прощались с курсантской жизнью.

Церемония сопровождалась офицерским салютом, показательными выступлениями по рукопашному бою и звучанием военного оркестра. Более 400 выпускников получили офицерские звания. Как рассказал Бирюков, уже через месяц они заступят на боевое дежурство и начнут работу по обеспечению боеготовности систем ПВО и ПРО в разных регионах страны.

«От каждого из вас зависит сила и мощь нашей армии, независимость и процветание нашей огромной страны. От всей души поздравляю вас с выпуском, желаю всем достижения побед и крепкого здоровья. И мирного неба», - отметил в поздравлении заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.

Восемь выпускников стали обладателями золотых медалей, а более 30 офицеров получили дипломы с отличием. Для лейтенанта Дмитрия Мешкова эта золотая медаль пусть не первая, но самая ценная, ведь с нее начинается его офицерский путь.

«Мы шли к этому пять лет. Я, родители, друзья, близкие, все кто меня поддерживал. Очень благодарен училищу, оно мне много дало», - признался Дмитрий.

Церемонию завершили прощание со знаменем, лейтенантский вальс и эмоциональные поздравления от родных. Для свежеиспеченных офицеров начинается новая жизнь - с первыми назначениями, решениями и боевыми задачами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.