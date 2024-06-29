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Более 40 офицеров окончили с отличием Ярославское ВВУ ПВО

В высшем военном училище противовоздушной обороны состоялся торжественный выпуск.
2024-06-29 19:46:03
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Торжественный выпуск офицеров состоялся в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны. На плацу молодым лейтенантам вручили дипломы. С успешным окончанием училища выпускников поздравил заместитель главнокомандующего ВКС, генерал-полковник Юрий Грехов. Более 40 человек окончили училище с отличием.

А в Воронеже из стен Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина выпустились 1 600 молодых офицеров и слушателей. Из них 66 - с золотой медалью. На церемонии также присутствовали выпускники кадетского корпуса академии. Это ребята, которые только планируют связать дальнейшую судьбу с обучением в высших военных учебных заведениях.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#выпускной #образование #вуз #Ярославское ВВУ ПВО #вручение дипломов
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