Более 40 офицеров окончили с отличием Ярославское ВВУ ПВО

Торжественный выпуск офицеров состоялся в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны. На плацу молодым лейтенантам вручили дипломы. С успешным окончанием училища выпускников поздравил заместитель главнокомандующего ВКС, генерал-полковник Юрий Грехов. Более 40 человек окончили училище с отличием.

А в Воронеже из стен Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина выпустились 1 600 молодых офицеров и слушателей. Из них 66 - с золотой медалью. На церемонии также присутствовали выпускники кадетского корпуса академии. Это ребята, которые только планируют связать дальнейшую судьбу с обучением в высших военных учебных заведениях.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.