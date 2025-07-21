Пожар на станции в Ростовской области привел к задержке 26 поездов

Из-за пожара на станции Каменоломни в Ростовской области задерживаются 26 пассажирских поездов, сообщили на Северо-Кавказской железной дороге. Отклонения от расписания составляют от 13 минут до 4,5 часа. Составы проезжают станцию Каменоломни со сниженной скоростью.

Падение обломков БПЛА привело к пожару на станции Каменоломни в Ростовской области, сообщил ранее врио губернатора Юрий Слюсарь. Для его тушения задействовали пожарный поезд. Работы по ликвидации последствий происшествия координирует оперативный штаб.

По данным врио главы региона, загорелись кровли строений на станции и цветочного магазина в поселке. Пострадавших нет. Позже Слюсарь сообщил, что все возгорания оперативно потушены. На станции повреждено здание старого диспетчерского пункта.

В субботу из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово были задержаны 132 пассажирских поезда. Вечером в воскресенье сообщалось, что более 60 составов сократили время отставания. Кроме того, введены в график 10 пассажирских поездов.