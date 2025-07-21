Во время встречи с контактной группой по обороне Украины министр обороны Британии Джон Хили объявит об усилении поддержки Киева, чтобы надавить на Россию. Об этом сообщила газета The Telegraph.

«Ожидается, что Джон Хили заявит, что Западу следует вновь увеличить военную поддержку Украины», - указали в материале.

Отмечается, что Великобритания на встрече с союзниками киевского режима планирует инициировать принятия некой «50-дневной кампании» по вооружению Украины.

В рамках этой встречи примут и другие важные решения, например, обсудят принятие дополнительных обязательств - Германия и Великобритания договорятся о закупке дополнительных ракет ПВО. Для этого они будут использовать финансирование в размере 170 миллионов евро от Берлина.

Само заседание группы пройдет в онлайн-формате 21 июля. В нем примут участие генсек НАТО Марк Рютте и глава Пентагона Пит Хегсет.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что киевский режим получит от Соединенных Штатов различное дополнительное вооружение, в том числе ракеты к зенитному ракетному комплексу Patriot.

Не все члены ЕС согласились с таким планом. От закупок отказались Чехия, а позже и Бахрейн, в Еврокомиссии же признали невозможность оплачивать поставки из общего бюджета и посоветовали странам тратить на нужды ВСУ средства из национальных резервов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Россия будет действовать исходя из того, что поставки вооружений США Украине не прекращались. Отмечается, что в Москве допустили возможность частичной оплаты американских вооружений за счет европейских средств.