В ЕК признались, что не смогут оплачивать поставки Киеву оружия из США

Евросоюз не сможет финансировать поставки американского оружия Украине, поскольку это не предусмотрено европейским законодательством. Об этом сообщил агентству Bloomberg еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Таким образом, по его словам, странам придется оплачивать покупку оружия для Киева из собственных бюджетных средств.

Кроме того, сложившаяся ситуация может инициировать использование членами Евросоюза денег из общеевропейского займа на сумму 150 млрд евро.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что теперь оружие Украине будет поставляться по новой схеме: ЕС должен будет закупать его у Штатов и дальше осуществлять реэкспорт Киеву.