Объемы поставок российского карбамида, используемого как удобрение, в США выросли дважды из-за введения американским президентом Дональдом Трампом пошлин в отношении некоторых стран. Об этом пишет газета The Washington Post.

В материале подчеркивается, что пошлины повлекли за собой «непреднамеренные последствия», из-за которых США теперь в большей степени зависят от поставок удобрений из России.

Исходя из данных нью-йоркской финансовой фирмы, в мае этого года на поставки из РФ пришлось 64% импорта карбамида в США. Это примерно в два раза больше, чем до введения новых пошлин в размере 10% в отношении множества стран, в числе которых производители удобрений Катар и Алжир. Однако Россию эти американские тарифы не затронули.

Американская сторона объясняла отказ от введения пошлин в отношении РФ тем, что против Москвы ранее уже вводились многочисленные санкции.

В начале июля в ежемесячном докладе о внешнеторговом товарообороте главного американского статистического ведомства говорилось, что объемы экспорта из России в Соединенные Штаты в мае увеличились до $539,6 миллионов, что стало самым высоким показателем за последние несколько лет. Так, в апреле текущего года объемы российского экспорта в США были зафиксированы на отметке $492,1 млн, в марте - $523,5 млн.

В то время как объемы поставок карбамида из России в США стремительно растут, Европа ввела пошлины на удобрения из РФ. По мнению экономиста Никиты Масленникова, которым он поделился со «Звездой», такие действия ЕС являются попыткой подтолкнуть администрацию президента США Дональда Трампа надавить на Россию, чтобы она согласилась заключить перемирие с Украиной.

Желание ЕС отказаться от российских удобрений президент России Владимир Путин назвал глупостью. По его мнению, эти действия приведут Европу к росту цен на продукты питания.