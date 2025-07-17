Путин назвал глупостью желание Европы отказаться от российских удобрений

Президент России Владимир Путин назвал желание Европы отказаться от российских минеральных удобрений глупостью. Глава государства принял в Кремле с докладом президента Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева.

«С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства это полная глупость, насколько я понимаю», - сказал Путин.

В свою очередь Гурьев рассказал, что европейские фермерские ассоциации сильно сопротивляются такому решению, поскольку 5,5 миллиона тонн минеральных удобрений из 17 миллионов, которые всего Европа импортирует, являются российскими. Президент Российской ассоциации производителей удобрений подчеркнул, что заменить такое количество продукции является сложной задачей.

Также Владимир Путин отметил, что отказ Европы от российских удобрений приведет к росту цен на продукты питания.

Ранее экономист Никита Масленников назвал пошлины ЕС против удобрений из России попыткой давления на президента США Дональда Трампа. По словам специалиста, европейцы боятся конкуренции со стороны России и хотят, чтобы американцы усилили давление на нашу страну.