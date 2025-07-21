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Минобороны показало кадры ночного залпа «Градов» в Сумской области

Координаты целей артиллеристам сообщают операторы разведывательных дронов, после чего РСЗО открывают огонь по бронетехнике и живой силе врага.
2025-07-21 06:59:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки войск «Север» уничтожили боевую технику и скопления живой силы ВСУ в Сумской области. Огонь по противнику открыли под прикрытием ночи.

Артиллерийские подразделения морпехов-тихоокеанцев планомерно уничтожают позиции врага.

Расчеты ракетных систем залпового огня находятся на круглосуточном боевом дежурстве и активно участвуют в контрбатарейной борьбе, подавлении точек запуска БПЛА, уничтожают укрепленные позиции, технику и личный состав подразделений боевиков.

«Цели в основном движущиеся. Это техника, живая сила противника. Выезды довольно часто, работаем днем и ночью, работы много. Нужны оперативная скорость, подготовка, опыт и сноровка, чтобы выдвинуться, отработать максимально быстро и незаметно, а после скрыться», - рассказал заместитель командира взвода с позывным Байкал.

Координаты целей вычисляют на основании данных разведки и наносят огневое поражение противнику. С воздуха операторы дронов выявляют участки местности, где сосредоточены подразделения ВСУ, пытающиеся закрепиться.

Расчеты РСЗО выдвигаются в район стрельбы, а после выполнения боевой задачи оперативно сворачиваются и перемещаются в безопасное место для перезарядки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #спецоперация #РСЗО Град #сумская область
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