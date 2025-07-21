Минобороны показало кадры ночного залпа «Градов» в Сумской области

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки войск «Север» уничтожили боевую технику и скопления живой силы ВСУ в Сумской области. Огонь по противнику открыли под прикрытием ночи.

Артиллерийские подразделения морпехов-тихоокеанцев планомерно уничтожают позиции врага.

Расчеты ракетных систем залпового огня находятся на круглосуточном боевом дежурстве и активно участвуют в контрбатарейной борьбе, подавлении точек запуска БПЛА, уничтожают укрепленные позиции, технику и личный состав подразделений боевиков.

«Цели в основном движущиеся. Это техника, живая сила противника. Выезды довольно часто, работаем днем и ночью, работы много. Нужны оперативная скорость, подготовка, опыт и сноровка, чтобы выдвинуться, отработать максимально быстро и незаметно, а после скрыться», - рассказал заместитель командира взвода с позывным Байкал.

Координаты целей вычисляют на основании данных разведки и наносят огневое поражение противнику. С воздуха операторы дронов выявляют участки местности, где сосредоточены подразделения ВСУ, пытающиеся закрепиться.

Расчеты РСЗО выдвигаются в район стрельбы, а после выполнения боевой задачи оперативно сворачиваются и перемещаются в безопасное место для перезарядки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.